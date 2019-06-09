Стало известно о потерях ВСУ в Донбассе

В рядах вооруженных сил Украины продолжают расти небоевые потери, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Два украинских прапорщика погибли из-за незнания карт минных полей, сообщил Басурин. Кроме того, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты матрос Коржушок случайно выстрелил себе в ногу из автомата.

«Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад», – приводит его слова РИА «Новости».

Также замначальника управления НМ ДНР рассказал о еще одном инциденте, произошедшем в районе населенного пункта Водяное. «При попытке остановить стрельбу из минометов по территории нашей республики был избит националистами полка «Азов» военнослужащий 36-й бригады старший лейтенант Пятка», – сообщил Басурин, уточнив, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Мариуполя.

В рядах вооруженных сил Украины нередко происходят случаи небоевых потерь в результате употребления силовиками наркотических средств и алкоголя, а также из-за издевательств со стороны командования.

Напомним, что в апреле в Донбассе рядовой вооруженных сил Украины прострелил ногу начальнику штаба батальона.