Рядовой ВСУ прострелил ногу командиру

В Донбассе рядовой вооруженных сил Украины прострелил ногу начальнику штаба батальона, сообщил официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что причиной такого поступка стали издевательства командира над рядовым. «Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», – приводит его слова «Луганский информационный центр».

Ранее сообщалось, что в рядах вооруженных сил Украины происходят новые случаи небоевых потерь в результате употребления силовиками наркотических средств и алкоголя, а также из-за издевательств со стороны командования.

Добавим также, министерство обороны Украины собирается вручать новую награду украинским военнослужащим – медаль «За ранение».

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