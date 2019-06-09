В США собрались создать вторую в мире по величине оборонную компанию

Компании United Technologies и Raytheon ведут переговоры об объединении, в результате которого может появиться вторая по величине в мире оборонная компания, пишет The Wall Street Journal.

Фирмы работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности. Совокупная стоимость новой компании может достичь 166 млрд долларов, годовой доход оценивается в 70 млрд долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на WSJ.

Главой новой фирмы должен стать председатель правления United Technologies Грег Хейс, должность председателя правления достанется главе совета директоров и главному исполнительному директору Raytheon Томасу Кеннеди.

Детали сделки неизвестны.

ТАСС отмечает, что сделка может быть совершена в ближайшие дни.

Речь идет об объединении на паритетной основе, при этом процесс разделения UTC на три независимые компании продолжится. Одна из трех новых компаний сохранит название UTC и будет специализироваться в аэрокосмической и оборонной сфере. Две другие компании займутся производством подъемного оборудования – эскалаторов и лифтов, а также производством холодильного оборудования и кондиционеров. Разделение завершится в 2020 году.

United Technologies контролирует разработку турбореактивных двигателей для военных самолетов и гражданских лайнеров, а также для лифтов, эскалаторов Otis и климатических систем.

Raytheon – производитель ЗРК Patriot, оборудования для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракет AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk. Эта компания входит в «большую тройку» изготовителей вооружения в США наряду с Boeing и Lockheed Martin.