В больнице рассказали о состоянии Алибасова

Продюсер Бари Алибасов все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние тяжелое, температура 36,6. Он все еще в токсикореанимации», – передает РИА «Новости» слова сотрудника больницы.

Ранее его сын объяснил, почему его отец перепутал жидкость для очистки труб с соком.

4 июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Он попал в реанимацию, появлялись сообщения о его смерти, которые были опровергнуты.

Газета ВЗГЛЯД писала, что делать, если человек выпил бытовую химию.