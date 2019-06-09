В США собрались испытать секретный «самолет-пулю»

Американская компания Otto Aviation подготовила к испытаниям самолет Celera 500L, который прозван «самолетом-пулей» из-за формы фюзеляжа. Разработка велась в течение 10 лет в секретном режиме, пишет The Drive.

Сейчас неизвестна большая часть характеристик самолета, но воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии, передает РИА «Новости».

Модель получила свое прозвище из-за каплевидной формы фюзеляжа. Самолетом может управлять один пилот. Благодаря своему строению аппарат может взлетать и садиться на любом аэродроме.

Примерная скорость судна – 740-820 километров в час, максимальная высота – до 20 километров.

Для сравнения, другой одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12 может лететь со скоростью всего до 530 километров в час, потребляя при этом больше топлива: галлон на восемь километров пути против галлона на 50 километров полета у Celera 500L.

Разработчики надеются своим самолетом совершить прорыв на рынке гражданских авиаперевозок.