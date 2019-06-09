Опубликовано видео с казусом во время голосования Токаева

Во время голосования на выборах президента Казахстана с бюллетенем и.о. главы государства Касымом-Жомартом Токаевым произошел казус – он так и не упал в урну, застряв в ее щели.

Видео с голосованием Токаева опубликовал Sputnik Казахстан.

Токаев и его предшественник на посту президента Нурсултан Назарбаев уже проголосовали на выборах главы государства. Оба пришли на участки в Нур-Султане.