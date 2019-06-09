Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха поднимется до 30–32 градусов тепла. В ночь на 10 июня она может опуститься до 16 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 28 до 33 градусов тепла, ночью термометры покажут 13–18 градусов выше нуля. В столичном регионе днем в воскресенье ожидается юго-западный ветер скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Московском регионе 9 июня объявлен оранжевый уровень опасности, предпоследний по шкале, когда погодные условия могут действительно навредить человеку. Синоптики также предупреждают москвичей о возможности стихийных бедствий из- за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7–8 градусов.