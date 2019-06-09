Дело Голунова передано главку МВД по Москве

Уголовное дело корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова передано в ГУ МВД по Москве, сообщил глава пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

Прежде делом журналиста занималось УВД Западного административного округа Москвы, передает ТАСС.

Дело передано «в целях объективного и всестороннего расследования».

Напомним, у Голунова нашли 4 г метилэфедрона, в его съемной квартире – еще 5 г кокаина.

Суд отправил Голунова под домашний арест.