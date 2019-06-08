Кудрин отказался от предложения Орешкина

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НОВОСТЬ ЧАСА:МВД подтвердило госпитализацию Голунова
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Газпром завязал петлю на шее Украины
США начали опасную игру против российских военных
Как устроена система воровства государственных средств на Кавказе
Как Украина обманывала Россию
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России
Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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