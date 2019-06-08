Кудрин отказался от предложения Орешкина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет при Росстате по предложению главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Кудрин отметил, что является руководителем ведомства, «которое проводит аудит Росстата», и здесь возникает «конфликт интересов». Потому он не сможет войти в общественную группу, передает ТАСС.

Ранее Орешкин в ходе сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил Кудрину войти в общественный совет при Росстате, чтобы повысить доверие к данным статистики ведомства.

Ранее Кудрин выступил за независимость Росстата. Орешкин же призывал сотрудников Росстата сигнализировать о попытках заинтересованных лиц исправить официальные статистические данные.