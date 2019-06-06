Кудрин выступил за независимость Росстата

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума призвал сделать Росстат независим от органов, которые планируют экономическую политику.

«Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», – приводит его слова ТАСС.

Кудрин подчеркнул, что здесь есть конфликт интересов. «Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я в данном случае абсолютно доверяю [главе Минэкономразвития Максиму] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо», – добавил глава Счетной палаты.

Ранее Орешкин призывал сотрудников Росстата сигнализировать о попытках заинтересованных лиц исправить официальные статистические данные.