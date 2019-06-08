На Западе оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

Западные пользователи Сети оценили «загорающих» российских моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с крейсером USS Chancellorsville ВМС США в Восточно-Китайском море.

Западные блогеры отметили, что российские моряки были совершенно спокойны, в то время как на военном корабле США, вероятно, была абсолютная паника, передает РИА «Новости».

«Российские моряки просто расслабляются», – написал @Senjo41A.

«Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!», – отметил @flseniel.

«Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту», – выразил мнение @HoansSolo.

Пользователь @HornedPoet отметил, что американский канал CNN осветил инцидент «излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью».

Напомним, по версии Тихоокеанского флота России, американский крейсер внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов»; тому пришлось экстренно маневрировать.

При этом военно-морские силы США назвали «небезопасными и непрофессиональными» действия российского военного корабля.

Позже ВМС США опубликовали видеозапись инцидента. На российском судне были замечены загорающие мужчины. В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове».