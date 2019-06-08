Болдуин устал пародировать Трампа

Американский актер Алек Болдуин, который обещал пародировать президента США Дональда Трампа вплоть до отставки главы государства, заявил, что устал от этой роли в программе Saturday Night Live.

Болдуин заявил, что создателям шоу следует «найти кого-то другого, кому захочется» пародировать Трампа. Сам Болдуин «не может представить себе, что снова делает это», передает RT со ссылкой на USA Today.

Напомним, в 2018 году в ответ на критику со стороны Трампа Болдуин грозил выступать с пародиями на действующего главу Белого дома вплоть до «импичмента и отставки» последнего.