Бузова привела верблюдов на вручение премии МУЗ-ТВ

Артистка Ольга Бузова появилась на вручении премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов, сообщают СМИ.

Она выбрала наряд в восточном стиле. На красной ковровой дорожке она появилась на троне в сопровождении четырех верблюдов, пишет StarHit.

«Собаки лают, а караван идет», – прокомментировала свой образ Бузова.

В ответ на поддержку фанатов она встала на колени и заявила, что любовь зрителей помогает ей достигать новых высот.