Лолита матом ответила на проигрыш в суде

Певица Лолита Милявская оставила в соцсетях матерный комментарий в связи с решением суда взыскать с нее 720 тыс. рублей, которые она задолжала за оплату услуг ЖКХ.

В Instagram она пожаловалась на то, что ТСЖ не принесло в суд документы, «по которым можно проверить правильность начислений». Также она отметила, что «паркинг отапливается обраткой», а «счет выставляют за отопление». Милявская сообщила, что «по телефону представитель ТСЖ Петухов требовал 1 млн 600 тыс. 000 рублей, а в суде – «только» 800!».

Комментарий она закончила матом. При этом Милявская заявила, что готова заплатить «еще 5 тысяч за мат».