Путин сообщил о поддержке китайских компаний на российском рынке

Президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в расширении китайских компаний на российском рынке. Такое заявление российский лидер сделал на сессии российско-китайского энергетического форума, проходящего в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке. Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Россия продолжит создавать особые условия для китайских компаний, которые работают на приграничных территориях.

Президент пояснил, что совместные с Китаем бизнес-проекты выгодны всем сторонам, поскольку это генерирует спрос на инвестиции, технологии, таланты и знания.

«Поэтому мы во многих российских регионах, включая пограничные с Китаем, будем и дальше создавать особые условия, в том числе особые экономические зоны, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда льгот», – отметил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества Москвы и Пекина в сфере энергетики.

Он отметил, что страны должны раскрывать потенциал для повышения качества и уровня сотрудничества в энергетике, заниматься проектами в электроэнергетике и создании новых источников энергии.

«Китайско-российское энергетическое сотрудничество обещает предоставить большое пространство и огромный потенциал», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Напомним, в среду российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах.

Также в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву был подписан ряд крупных соглашений между российскими и китайскими компаниями.