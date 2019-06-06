На Украине оценили вероятность снятия блокады Донбасса

«Кучма правильно сказал, блокаду надо снимать. Но пойдет ли на это Зеленский, никто не скажет. Может сказать – «да, будем снимать», но не снимет. Зеленский непредсказуемый политик», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко. Так он оценил предложение представителя Киева на Минских переговорах Леонида Кучмы снять блокаду с ДНР и ЛНР.

«Блокада ничего хорошего не дает. С точки зрения экономики ее надо немедленно снимать однозначно. Вообще блокада – дело рук Игоря Коломойского. По ряду причин он задействовал радикальные силы, естественно договорился с Петром Порошенко и Александром Турчиновым, и блокаду ввели. Это нанесло удар по экономике Украины», – сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее сообщил: на прошедших накануне переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске, Леонид Кучма (вновь назначенный представителем Киева в рабочей группе), предложил снять экономическую блокаду с «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Сайдик пояснил, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение экономической подгруппы на следующем ее заседании. Представитель ОБСЕ отметил, что снятие блокады могло бы стать «большим прорывом». Представитель России Борис Грызлов подтвердил факт обсуждения снятия блокады, и добавил, что экономической подгруппе поручили проработку плана.

О том, что предложение Кучмы воспринимается как исходящее непосредственно от Владимира Зеленского, свидетельствует реакция экс-президента Петра Порошенко. «Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», – написал Порошенко в Facebook. Бывший президент Украины также подчеркнул, что «реализация российского сценария в Донбассе» является «предательством национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов».

По мнению Охрименко, если Зеленский все таки пойдет на снятие блокады, решится проблема поставки угля на Украину. Есть и вторая проблема, в курсе которой Кучма – пропуск через линию разграничения, отметил политолог.

«На сегодняшний момент там бардак: много путаницы и часто злоупотребляют полномочиями – кого хочу, пускаю, кого не хочу, не пропускаю. Это все нужно упорядочить и сделать единые прозрачные правила. И чтобы люди спокойно ездили из ДНР в Украину и обратно. Также нужно больше пропускных пунктов, потому что людей много, а точек очень мало», – сказал Охрименко.

«Если получится первый этап – снятие блокады, то может быть второй этап – наведение порядка. Но самое главное – прекратить стрелять. А то едут автомобили, а по ним стреляют, это же абсурд», – подчеркнул политолог.

Также по его словам, националисты не особо отреагируют на заявление Порошенко, который потребовал от Зеленского «публично ответить» за предательство памяти погибших патриотов. Зеленский же однозначно это заявление проигнорирует, считает Охрименко.

«Националисты большой роли не играют. Порошенко специально идет на выборы и такими заявлениями пытается опорочить Зеленского и подтянуть к себе радикальный электорат. На Украине около миллиона людей воевали в АТО, если считать с их родственниками. Порошенко пытается привлечь этих людей и показать: Зеленский предатель, а я хороший», – сказал политолог.

«Порошенко ведет грязную политическую игру, рассчитанную на то, что его поддержат. Участники АТО могут из принципа проголосовать за него, но к радикальным действиям это не приведет. Они получают льготы, пенсии и им все равно, будет блокада или нет», – заключил Охрименко.

Ранее в ДНР заявили, что именно республика предложила взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, также предложено согласовать порядок управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности.