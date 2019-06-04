Стали известны подробности проникновения посторонних на РКК «Энергия»

На территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» проникли злоумышленники, которые охотились за цветными металлами.

«Неизвестные взломали запорные устройства цеха приборного производства и проникли на склад, откуда, как предполагается, и вынесли ценные предметы», – сказал источник «Интерфаксу».

По предварительной информации, злоумышленники отнесли украденное в один из пунктов сбора цветного металла в Подмосковье.

Ранее Роскосмос сообщил о проникновении посторонних на РКК «Энергия» с целью хищения имущества.

РКК «Энергия» – российское стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам. Здесь собираются пилотируемые космические корабли «Союз» и грузовые корабли «Прогресс».