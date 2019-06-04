Роскосмос сообщил о проникновении посторонних на РКК «Энергия»

Неизвестные незаконно проникли на территорию РКК «Энергия» с целью хищения имущества, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия им. С.П. Королева» в госкорпорации известен», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Как сообщили в ведомстве, материалы переданы в МВД.

РКК «Энергия» – российское стратегическое предприятие, головное по пилотируемым космическим системам. Здесь собираются пилотируемые космические корабли «Союз» и грузовые корабли «Прогресс».