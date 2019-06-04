При пожаре в Москве погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Москве погибли двое детей и двое взрослых, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«По уточненным данным, погибли четыре человека – двое детей и двое взрослых», – сказал собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что пожар произошел на пятом этаже жилого дома на улице Профсоюзной, на юго-западе столицы.

В воскресенье в городе Богданович Свердловской области во время пожара в квартире погибло четверо детей.