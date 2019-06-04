Стали известны причины конфликта, в котором погиб спецназовец Белянкин

Участник драки Александр Сергеев, в которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин, якобы был зачинщиком конфликта, сообщили СМИ со ссылкой на близкие к следствию источники.

«Он отдыхал в тот вечер с другом. В какой-то момент, разгоряченный алкоголем, он громко произнес фразу: «что-то много чурок в кафе». Это услышали посетители кафе, после чего и началась драка», – цитирует «Комсомольская правда» своих собеседников.

Сам Сергеев в разговоре с изданием заявил, что на него напали без причины. Отмечается, что многочисленные свидетели из числа персонала и посетителей опровергли эти слова.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

На данный момент задержаны двое подозреваемых в убийстве Белянкина.