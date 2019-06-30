Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, Евгения Михайловна Дембская ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.

«29 июня 2019 года на 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской», – передает РИА «Новости» сообщение горсовета.

Дембовская работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного с 1953. На его сцене актриса исполнила свыше 200 ролей.

Самая популярная роль актрисы в кино – Лариса в фильме «Белая акация», где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.