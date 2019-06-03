Проректор института Пушкина назвал псевдосенсацией обнаружение нового союза

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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            Проректор института Пушкина назвал псевдосенсацией обнаружение нового союза

            3 июня 2019, 20:16

            Текст: Анастасия Норина

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            Проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий уверен, что обнаружение лингвистами из Тюмени союза «в смысле» является псевдосенсацией.

            Он подчеркнул, что каждый день выходят научные статьи и защищаются диссертации, в которых обосновывают альтернативные точки зрения на существующие в русском языке части речи, пишет РИА «Новости».

            «Некоторые (из альтернативных точек зрения) предлагают считать слова «первый», «второй» не числительными, а прилагательными. Другие не считают оправданным выделение деепричастий «читая», «думая» в особую часть речи, поскольку по своим функциям такие слова больше похожи на формы глагола», – сказал Осадчий.

            По его словам, инициатива тюменских лингвистов по выделению нового союза «в смысле» является преждевременной, так как данная единица языка не может считаться до конца оформившейся.

            «В русском просторечии зафиксировано очень много единиц с неясным статусом. Например, то же сочетание «в смысле» может быть и междометием, выражающим недоумение («В смысле?!»). Неясно, как оценивать слова-паразиты «как бы» или «такой» («А я ему такой как бы говорю»)», – считает Осадчий.

            «Если следовать логике коллег из Тюмени, то следовало бы выделить в русском языке союз «типа», который в просторечии часто используется как полный синоним союза «что»: «Мы с другом поспорили, типа я не сдам зачет», – добавил проректор.

            Ранее лингвисты из Тюменского государственного университета обнаружили в русском языке союз «в смысле», который выступает синонимом союза «то есть».


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