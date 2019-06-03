Проректор института Пушкина назвал псевдосенсацией обнаружение нового союза

Проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий уверен, что обнаружение лингвистами из Тюмени союза «в смысле» является псевдосенсацией.

Он подчеркнул, что каждый день выходят научные статьи и защищаются диссертации, в которых обосновывают альтернативные точки зрения на существующие в русском языке части речи, пишет РИА «Новости».

«Некоторые (из альтернативных точек зрения) предлагают считать слова «первый», «второй» не числительными, а прилагательными. Другие не считают оправданным выделение деепричастий «читая», «думая» в особую часть речи, поскольку по своим функциям такие слова больше похожи на формы глагола», – сказал Осадчий.

По его словам, инициатива тюменских лингвистов по выделению нового союза «в смысле» является преждевременной, так как данная единица языка не может считаться до конца оформившейся.

«В русском просторечии зафиксировано очень много единиц с неясным статусом. Например, то же сочетание «в смысле» может быть и междометием, выражающим недоумение («В смысле?!»). Неясно, как оценивать слова-паразиты «как бы» или «такой» («А я ему такой как бы говорю»)», – считает Осадчий.

«Если следовать логике коллег из Тюмени, то следовало бы выделить в русском языке союз «типа», который в просторечии часто используется как полный синоним союза «что»: «Мы с другом поспорили, типа я не сдам зачет», – добавил проректор.

Ранее лингвисты из Тюменского государственного университета обнаружили в русском языке союз «в смысле», который выступает синонимом союза «то есть».