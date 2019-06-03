В русском языке нашли новый союз

Русисты из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили новый союз – «в смысле».

«В современной русской речи единица «в смысле» часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устной разговорной речи. В этом нас убеждают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Практически во всех функциях союз «в смысле» выступает как синоним союза «то есть», – рассказала доцент кафедры русского языка Наталья Кузнецова, сказано на сайте ТюмГУ.

По мнению ученых, причина появления союза в его этимологической связи с существительным «смысл». Так, с помощью этого союза говорящий сигнализирует, что далее последует пояснение ранее сказанного.

«Первые примеры использования этой единицы в функции союза относятся к середине ХХ века. Всплеск частотности приходится на последние 30 лет», – отметила Кузнецова, уточнив, что при признании «в смысле» союзом надо определить, что он соединяет.

Русисты также уточнили разницу между союзами «то есть» и «в смысле». Они подчеркнули, что первый указывает на завершенность, а второй – на динамику.

Ранее сообщалось, что в Госдуме допустили возможность закрепления в русском языке в качестве нормы феминитивов – таких, как «блогерка» и «редакторка».