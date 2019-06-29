Стала известна причина отказа от прокладки «Северного потока – 2» в водах Дании

Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил вероятную причину отмены заявки на строительство газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании в пользу двух других маршрутов в исключительной экономической зоне этой страны.

Эксперт Фонда энергетической безопасности выразил мнение, что по итогам консультаций компании-оператора Nord Stream 2 AG с Датским энергетическим агентством «стало понятно, что наличие первой заявки, одобрение которой теперь находится во власти МИД Дании и полностью политически обусловлено, тормозит работу над альтернативными вариантами (в исключительной экономической зоне Дании – прим. ВЗГЛЯД), более длинными и требующими дополнительных затрат, но зато не обремененных искусственными ограничениями политического характера», передает РИА «Новости».

«Разрешение на строительство в исключительной экономической зоне выдается исключительно Датским энергетическим агентством на основе соответствия заявки экологическим стандартам и международному морскому праву», – пояснил Гривач.

Накануне Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут «Северного потока – 2», проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах в исключительной экономической зоне этой страны, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.

В пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что отсутствие разрешения Дании для прокладки трубопровода «в настоящее время не является еще пока критическим». Он также отмечал, что на данный момент уложено 60,4% трубопровода.

«Северный поток 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

Напомним, подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял в апреле о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.

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