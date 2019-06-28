Прокладка «Северного потока – 2» по датским территориям отменена

Nord Stream 2 AG отменил заявку на маршрут «Северного потока – 2» в территориальных водах Дании.

«Северный поток – 2» отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Глава Nord Stream 2 AG Матиас Варниг объяснил, что компания чувствовала необходимость в таком шаге, так как «бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения».

При этом отмечается, что заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении, компания продолжит работу по ним с правительством Дании.

Там уточнили, что в ходе общественных слушаний о юго-восточном маршруте «Северного потока – 2» было установлено, что нет значительных технических и экологических опасений, сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что отсутствие разрешения Дании для прокладки трубопровода «в настоящее время не является еще пока критическим». Он также отмечал, что на данный момент уложено 60,4% трубопровода.

Напомним, подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял в апреле о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.