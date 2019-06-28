Песков раскрыл тайну термоса Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства пришел на ужин в честь лидеров стран G20 со своим термосом.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В аккаунте «Кремлевский пул РИА» в Twitter было опубликовано видео, на котором заметно, как Путин пьет из белого термостакана.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

При этом американский президент Дональд Трамп предпочел бокал красного вина, сообщает ТАСС.

Отдельная встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.