Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Утром в пятницу в Москве зафиксировали низкое атмосферное давление, которое побило установленный 63 года назад рекорд, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Минимум сегодня отметили 728 мм ртутного столба, это ниже предыдущего рекорда на 4 мм. Предыдущий рекорд – это 1956 год, 732 мм ртутного столба», – рассказала Макарова.

По ее словам такой уровень атмосферного давления для лета является необычным, передает ТАСС.

«Это связано с активным циклоном, который подошел к нам с запада, утром он находился в районе Москвы, поэтому у нас было низкое давление. Для лета такие значения нехарактерны. Все люди это спокойно пережили», – добавила главный специалист Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в начале июня в Москве зафиксировали рекордную жару.