Соловьев высмеял попытки США поучать Китай

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал попытки Соединенных Штатов – «страны – ровесницы Большого театра» – поучать Китай.

«Для тонких ценителей… «В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других». Конфуций (551–479 до н.э.). Какой же период истории для Конфуция был «древностью»? Хотя только письменная история Китая не менее 3,5 тыс. лет. А теперь их поучает страна – ровесник Большого театра...» – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Отметим, Вашингтон нередко критикует Пекин, в частности, за ситуацию с правами человека. Так, в начале июня госсекретарь США Майк Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь заявил, что «надежды США на построение в Китае открытого и толерантного общества не сбылись». Он также отметил, что «однопартийная система Китая не терпит инакомыслия и нарушает права человека всякий раз, когда это служит ее интересам».

Посольство Китая выразило США решительный протест, назвав позицию главы Госдепа оскорблением китайского народа, а также грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

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