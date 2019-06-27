Пласидо Доминго отменил выступление в Мариинском театре из-за потери голоса

В пресс-службе Мариинского театра объяснили, с чем связана отмена выступления тенора Пласидо Доминго в опере «Симон Бокканегра» 25 июня.

Выступление было отменено из-за «резкого ухудшения состояния здоровья – частичной потери голоса», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену», поэтому директор Мариинского театра Валерий Гергиев лично извинился «от лица артиста» перед зрителями.

При этом «заявления зрителей о возврате билетов принимались до окончания антракта».

Сейчас ведутся переговоры о повторном визите Доминго в Петербург в ближайшее время.