Новейший сканер для спутников прошел испытания в России

Комплекс обнаружения низколетящих целей, в том числе беспилотников, прошел летные испытания.

Как сообщили в холдинге РТИ (входит в АФК «Система»), испытания бортовых радиолокационных комплексов по дистанционному зондированию Земли были успешно проведены в 2018 году, передает РИА «Новости».

«Радиотехнический институт им. ак. А.Л. Минца, входящий в группу компаний РТИ, развивает технологии создания радиолокационных комплексов для построения космических систем радиолокационного наблюдения поверхности Земли и околоземного пространства, что позволяет обнаруживать низколетящие цели», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в конструкции комплекса применяются алгоритмы сверхразрешения при сканировании местности и инновационные методы обнаружения движущихся объектов.

По словам директора РТИ Максима Кузюка новые технические возможности приводят к созданию новых рынков услуг по дистанционному зондированию Земли.

Также в РТИ подчеркнули, что на сегодняшний день происходит значительный рост мировой орбитальной группировки космических систем радиолокационного наблюдения. Этот рост обусловлен рядом преимуществ данных комплексов по сравнению с орбитальными. В частности, это – всепогодность, круглосуточность, а также размеры снимаемых площадей.