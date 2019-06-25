Сторонники арестованного экс-президента Армении устроили акцию протеста в Ереване

В Армении начались акции протеста из-за решения Апелляционного суда об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна, пишут СМИ.

Акции в Ереване устроили сторонники Кочаряна и члены организации «Вето», выступающей против деятельности в Армении фонда Сороса, передает «Интерфакс».

Одна из акций проходит у здания Службы нацбезопасности, где расположено уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Центр», куда должны доставить Кочаряна.

Экс-президента взяли под стражу полицейские, Кочарян сам приехал в учреждение, передает ТАСС.

Напомним, Апелляционный суд в Армении постановил вернуть экс-президента страны Роберта Кочаряна под стражу и возобновить дело в отношении него.

В мае суд прекратил производство по уголовному делу в отношении Кочаряна. Дело было передано в Конституционный суд. Перед этим его освободили из-под ареста.

Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Также ему вменяли получение взятки в особо крупном размере.