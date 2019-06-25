Соловьев высказался против возвращения России в ПАСЕ

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил желание «старой Европы» вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею совета Европы, но выступил против вхождения России в ПАСЕ.

«Голосование в ПАСЕ по возвращении российской делегации – это самый болезненный удар по самолюбию майданной Украины за последние несколько лет. Никакой роли демарши украинской делегации не сыграют», – написал Соловьев в Telegram.

По его словам, дело даже не присутствии российских парламентариев в ПАСЕ. «Просто Старой Европе надоела вечная истерика и завывания украинских политиков», – считает телеведущий.

При этом он отметил, что не является сторонников возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.

Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.