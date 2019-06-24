ПАСЕ дважды отказалась от предложений не рассматривать проект по возвращению России

В ПАСЕ прошло повторное голосование по возвращению в профильный комитет проект доклада, который позволит российской делегации приехать на июньскую сессию.

В ходе дискуссии о проекте одним из парламентариев было предложено вернуть проект доклада обратно в профильную комиссию, однако предложение было отклонено в ходе повторного голосования. Против этой идеи высказались 110 из 163 парламентариев, передает РИА «Новости».

После этого украинские парламентарии еще раз попытались вернуть документ, однако глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отвергла их инициативу.

В понедельник вечером в ПАСЕ решено до полуночи обсуждать проект доклада. Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то российская делегация в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. При этом в докладе есть положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

Представители Украины в ПАСЕ внесли 226 правок в проект резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ, чтобы парламентарии не успели их рассмотреть в отведенный срок.

Ранее украинская делегация перечислила страны, которые выступают за возвращение России в ПАСЕ.

Ожидается, что Россия должна восстановить свои права в ПАСЕ в ближайшие сутки. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о вероятном возвращении России в ПАСЕ.