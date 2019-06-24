Стало известно о сокращении среднего класса в России

Доля граждан среднего класса, то есть с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц, в период 2014-2017 годов снизилась с 37% до 30%, сообщили специалисты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. Кризис 2014 года нанес самый большой удар по этой группе населения.

Специалисты отнесли россиян с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц к «среднему классу», дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположив, что этот слой населения должен демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования - автомобилей, в частности, передает ТАСС.

При этом у наиболее обеспеченной категории граждан произошел заметный скачок доходов – в среднем на 11%. Также отмечен умеренный рост доходов у малоимущих слоев – около 4%. Таким образом, заключают специалисты, за последние 10 лет средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость и стал более уязвимым, а также снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение.

Также аналитики отследили снижение интереса среднего класса к кредитным ресурсам. Это объясняется наличием накопленной долговой нагрузки. С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Анализ занятости показал, что за последние 15 лет средний класс резко сместился в сторону госсектора. При этом с 2003 года средний класс значительно увеличил свою занятость в торговле, ресторанной деятельности, финансовой, операциях с недвижимостью и здравоохранение. При этом если в госсекторе в 2003 году на долю этих сегментов приходилось 10% занятости представителей среднего класса, то по итогам 2017 года эта цифра выросла до 15%.