Названы самые эффективные способы защиты от угона авто

Специалисты Роскачества рассказали, как наиболее эффективно защитить автомобиль от взлома и угона.

«Аэрография и наклейки – это эффективный способ защиты от угонов. Рисунок станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу. Так вы гарантированно снизите привлекательность своего авто для воров – они не пойдут по сложному пути», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также для защиты от воров поможет «противоугонная метка» – устройство, принимающее и передающее сигналы в некотором диапазоне частот. Отмечается, что помогут средства защиты на основе пин-кодов. Для этого в автомобиле программируются штатные кнопки, с помощью которых владелец сможет активировать зажигание.

Кроме того, специалисты отметили, что угонщикам может помешать замок на рулевом колесе, мультилок на коробке передач и спутниковая сигнализация.

Ранее сообщалось, что самыми угоняемыми авто в Москве в 2018 году были Lexus, Toyota и Kia.