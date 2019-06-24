Нефть подорожала на геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут третью торговую сессию подряд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками сырья из региона.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,4%, составив 64,71 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,68% и составила 57,82 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость «черного золота», остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном.