В КЧР раскрыли планировавших установить шариат на Кавказе исламистов

В Карачаево-Черкесии раскрыли подпольную группу исламистов, планировавшую создать на Кавказе шариатское государство, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра*» (решением Верховного суда РФ в 2010 году признана экстремистской, запрещена в России) в Карачаево-Черкесии была пресечена в результате совместных действий ФСБ, МВД и Росгвардии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС.

«Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления. Задержаны 12 членов экстремистской организации, один из них – в Москве. Все являются жителями Карачаево-Черкесии», – отметили в центре.

Во время обысков в домовладениях у подозреваемых найдены огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флеш-карты и CD-диски с видеозаписями террористического характера, религиозная экстремистская литература.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле следователи задержали в Подмосковье семь человек, которые подозреваются в организации и участии в деятельности террористической организации.