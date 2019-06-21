В Мурманске молодые повара создают гастрономический бренд «Заполярье»

В Мурманской области власти договорились о производственной практике на ведущих предприятиях для молодых специалистов. Так, под руководством шеф-повара готовится создание гастрономического бренда «Заполярье», сообщает правительство региона.

В рамках договоренностей призер международного чемпионата профессионального мастерства «Arctic Skills 2019» в компетенции «Поварское дело» Дмитрий Григорьев из Мурманского индустриального колледжа получил возможность перенять опыт у мастеров кулинарного дела в одном из лучших ресторанов города.

Молодой специалист готовится к созданию гастрономического бренда «Заполярье», сообщается на сайте правительства региона.

Врио губернатора Андрей Чибис, по поручению которого и осуществляется поддержка талантливой молодежи, попробовал блюда Григорьева: горячую закуску из морепродуктов, поморскую уху, грибную бабку с картофелем и клюквенный квас.

Чибис заявил, что «эксперимент удался – блюда отличные».

Лучшие блюда из северного меню презентуют на V Арктическом фестивале в Териберке, который пройдёт 13–14 июля. Григорьеву и его наставникам предложено подключиться к подготовке сборника арктической кухни.