Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России

Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.

Инвесторы из Великобритании приобрели почти 60% от общего объема евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах, инвесторы из США – 26%, передает «Интерфакс».

Также евробонды России были выкуплены инвесторами из других стран Европы и из азиатских государств. Таким образом, «оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов», передает ТАСС.

Спрос в два-три раза превысил объем размещения. Совокупный спрос составил около 7 млрд долларов.

Напомним, были размещены выпуски еврооблигаций на 1,5 и 1 млрд долларов с погашением в 2029 и 2035 годах.

В марте основными покупателями евробондов России также стали инвесторы из Британии и США.