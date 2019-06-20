Конституционный суд Украины признал законным роспуск Рады

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов был законным. Такое решение вынес Конституционный суд Украины по иску депутатов украинского парламента.

«Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов», – передает ТАСС сообщение суда.

11 июня КС Украины провел открытую часть слушаний по иску депутатов относительно конституционности указа о прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва. Сообщалось, что решение будет озвучено до 29 июня.

При этом Зеленский решил не присутствовать на заседании.

Досрочные выборы пройдут 21 июля.