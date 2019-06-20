В ЦБ рассказали о судьбе «Уралсиба» после смерти Когана

Вопрос о передаче «Уралсиба» в Фонд консолидации банковского сектора не рассматривается после смерти основного акционера банка Владимира Когана, заявили в Центробанке.

В Банке России также отметили, что замена инвестора банка «Уралсиб» может быть рассмотрена после определения наследников Когана, передает РИА «Новости».

Владимир Коган умер на 57-м году жизни в четверг. Он был основным владельцем банка «Уралсиб».