Путин анонсировал новую поддержку семьям с детьми

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о нововведениях в вопросе поддержки семей с детьми.

«Действительно совсем недавно ввели такую меру поддержки, которой раньше никогда не было, – мы начали выплачивать деньги семьям, где появился первый и второй ребенок. На первого у нас никогда не было, причем, сумма достаточно существенная – в объеме прожитого минимума на ребенка в регионе. В среднем это 10,5-11 тыс. рублей. Получают ее семьи по нуждаемости, где на работающего взрослого приходится доход в полтора прожиточного минимума», – сказал Владимир Путин.

Президент также уточнил, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка по 10-11 тыс. рублей будут распространены и на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».