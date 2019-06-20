Песков рассказал о новой тенденции предстоящей прямой линии

Во многих регионах еще до начала прямой линии президентом России Владимиром Путиным принимаются меры по обращениям граждан, это новая тенденция, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал в эфире Первого канала о возникшей в 2019 году тенденции: «прямой эфир еще не успел начаться, а во многих регионах принимаются меры только по тем вопросам, которые случайно озвучиваются в эфире», передает РИА «Новости».

«Это, действительно, то, чего не было раньше», – подчеркнул он.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, ответил ли и помог ли уже сам президент кому-то из тех, кто обратился на прямую линию.

«Я об этом не знаю, хотя это может происходить в данном случае по его инициативе», – отметил представитель Кремля.

Говоря о том, вернется ли в этот раз практика подготовки по итогам прямой линии «зеленой папки» с обращениями жителей из конкретных субъектов России для губернаторов этих регионов, Песков уточнил, что этот вопрос остается на усмотрении самого президента.

«Он (Путин) традиционно общается с руководителями регионов, это постоянная большая составляющая часть его ежедневной работы. Но у меня нет сомнений, что конкретные случаи по конкретным регионам он будет проговаривать с главами регионов, это 100%», – заверил пресс-секретарь российского лидера.

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прием вопросов начался 8.00 мск 9 июня и продлится до окончания программы. На утро 19 июня поступили 1,05 млн вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. по смс.

Большинство россиян будут следить за эфиром. Сообщалось, что к началу прямой линии с поступило больше 1,5 млн вопросов.