Роскомнадзор научил журналистов материться правильно

При необходимости использовать в СМИ нецензурную брань ее нужно маскировать так, чтобы ее нельзя было определить однозначно в контексте фразы, заявил Роскомнадзор.

«В целом эта норма закона в настоящий момент соблюдается журналистским сообществом. Количество мата в текстах СМИ в последние годы значительно снизилось», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

В случае, если мат необходим в текстах, Роскомнадзор предлагает маскировать нецензурную брань.

«В печатных и сетевых СМИ это может быть замена одной или нескольких букв нецензурного слова нейтральными знаками или другими буквами. Важно, чтобы при маскировке невозможно было однозначно распознать нецензурное слово в контексте фразы», – отметили в Роскомнадзоре.

Отметим, что в апреле прошлого года радиостанция «Эхо Москвы» через суд пыталась оспорить право ссылаться на мат в блоге Ксении Собчак.