Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском городе

В австрийском городе Грац неизвестные попытались поджечь четыре стратегических объекта, сообщили в городской полиции.

Неизвестные пытались поджечь здание ратуши, горсуда, областного управления города и вокзал, сообщили правоохранители, передает ТАСС.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Задержан один подозреваемый, на местах происшествий работают оперативные службы города.

В декабре 2018 года в австрийской Вене неизвестные организовали нападение на церковь, несколько человек получили ранения.