Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы

Задержан мужчина, который в районе станции метро «Крылатское» «угрожал ножом и физической расправой», сообщили в ГУ МВД по Москве. По словам кандидата в депутаты Мосгордумы, олимпийской чемпионки Марии Киселевой, нападению подверглись ее помощницы.

Как сообщили в полиции, поступило заявление о том, что «неадекватный мужчина угрожает ножом и физической расправой». Мужчина был задержан правоохранителями, прибывшими на вызов, и доставлен в отделение, передает РИА «Новости».

Киселева сообщила в Facebook, что на ее помощниц «Аню и Кристину» набросился «разъяренный мужчина с ножом», который кричал: «Хочу убивать волонтеров». По ее словам, девушкам удалось увернуться. После этого «мужчина покромсал куб, газеты, флаеры».

Секретарь московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский отметил, что «Мария – самовыдвиженец, но если как член партии попросит», то ЕР «будет в этом разбираться». Он посоветовал «искать защиту и поддержку у правоохранительных органов».

Как сообщил Метельский, случившееся «будет рассматривать избирательная комиссия», «и если найдут кого, будут делать замечания оппонентам».

Киселева заявила, что продолжит кампанию по выборам в Мосгордуму.