Производители резко подняли цены на бензин

Цены производителей на бензин поднялись в мае на 17,5%, об этом сообщил Росстат.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 18%, бензин автомобильный – на 17,5%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки – на 11,8%, пропан и бутан сжиженные – на 8,4%, битумы нефтяные строительные – на 5,7%, кокс нефтяной – на 5%, битумы нефтяные дорожные – на 4,5%, битумы нефтяные кровельные – на 3,7%», – цитирует РИА «Новости» ведомство.

При этом рост цен на сырую нефть составил 4,5% отметили в Росстате. В апреле рост цен производителей на бензин составлял 0,2%.

Цены производителей промтоваров в России в мае ускорили рост до 1,8% с 0,5% в апреле, в годовом выражении рост составил 8,5%.

С начала года рост цен производителей промтоваров составил 1,2%, добавляет ведомство.

Цены на продукцию добычи и обогащения железных руд в мае выросли на 2,8%. Цены на янтарь и природные необработанные алмазы упали на 27,4% и 16,4% соответственно.

Промышленные газы выросли в цене на 7,6% на 1,8% подорожали мыло и моющие, чистящие полирующие средства, констатирует Росстат.

Цены производителей промтоваров в России за 2018 год по сравнению с 2017-м выросли на 11,7%, отметило ведомство.

В мае Федеральная антимонопольная служба заявила, что российские нефтяные компании в апреле не исполнили условия соглашения по увеличению объемов продаж бензина.