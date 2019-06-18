Депутат сказал, опасаться ли дачникам изъятия земель за нескошенную траву

Депутат Госдумы, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта «Генеральная уборка» Владимир Гутенев прокомментировал газете ВЗГЛЯД предложение Минэкономразвития изымать земельные участки в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.

В последнее время целый ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение ответственности граждан с целью наведения порядка, вызывает, по мнению Гутенева, смешанные эмоции.

«С одной стороны, понятно, что бесконечные взывания к совести и мольбы соседей навести порядок не имеют результата. С другой – люди опасаются, что незначительные нарушения будут восприняты как предлог для рейдерских захватов земель, которые якобы недостаточно хорошо обустраиваются и используются», – заметил депутат.

«Несмотря на то, что в среде правоохранительных органов много мздоимцев и корыстных людей, которые сами часто преступают закон, ужесточать ответственность граждан за нарушение правил общежития все-таки нужно», – уверен депутат.

Когда на большом, необработанном участке сельхозназначения происходит возгорание, на его устранение расходуется значительное количество денежных средств. Особенно если участок находится рядом с торфянниками или лесными насаждениями, подчеркнул Гутенев.

«Если это земля сельхозназначения, то обрабатывай ее и убирай мусор. Не можешь – тогда реализуй, продай. Земля не должна быть источником пожарной опасности и сорняков», – считает собеседник.

Механизм изъятия должен существовать, но вместе с этим необходимо кратно увеличить ответственность надзорных и правоохранительных органов, уверен Гутенев.

«Причем надо не задним числом выгонять с работы сотрудников, а внести серьезную административную и уголовную ответственность за фальсификации и злоупотребления», – подчеркнул собеседник.

Гутенев также признал, что «пока люди, принимающие решения о наказаниях, будут руководствоваться не здравым смыслом, а желанием пополнить из государственного бюджета свой личный бюджет», «определенные тревоги» среди населения будут возникать.

Отвечая на вопрос о том, кого коснутся данные меры изъятия, депутат пояснил, что в первую очередь речь идет о владельцах сельхозугодий, «которые приобрели земли в расчете на увеличение их цены и получение барыша впоследствии». «Если они не занимаются их эксплуатацией и земли просто ждут своего покупателя, то считаю нормальным через большие штрафы заставить владельцев их использовать, реализовать или изъять», – сказал Гутенев.

На вопрос о том, не коснутся ли изъятия пенсионеров и граждан, которые по состоянию здоровья не могут должным образом обрабатывать участки, в частности косить траву и удалять сорняки, Гутенев ответил отрицательно.

«Сомневаюсь, что проблемы возникнут у дачников-пенсионеров. Это не является реальностью и обсуждать этот вопрос незачем», – заключил депутат.

Напомним, Минэкономразвития предложило внести изменения в Гражданский и Земельный кодексы, а также в закон о пожарной безопасности, согласно которым у собственников и арендаторов будут изымать земельные участи в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.