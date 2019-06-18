Верховный суд ликвидировал семь российских партий

Верховный суд России по искам Минюста ликвидировал за неучастие в выборах семь партий.

В частности, ВС ликвидировал Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию «Города России», Партию пенсионеров России, Народную партию «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан».

«Иск удовлетворен полностью», – значится в карточках трех дел, передает ТАСС.

Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства России об участии в выборах.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

Ранее Минюст информировал, что в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий. Это связано с тем, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года, когда было либерализировано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек. Поскольку изменения в закон «О политических партиях» вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.