Армия Индии начала спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на военных

Индийская армии проводит масштабную операцию по поиску боевиков, атаковавших конвой вооруженных сил республики в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.

Атака была совершена в понедельник в округе Пулвама, где в феврале смертник совершил нападение на колонну индийской военизированной полиции, унесшее жизни 45 человек. По предварительной информации, сработала самодельная бомба, после чего между военными и боевиками завязалась перестрелка. К настоящему времени подтверждена информация об одном погибшем – майоре индийской армии – и нескольких пострадавших, передает РИА «Новости».

Террористы, в свою очередь, потеряли как минимум двух человек. Часть из них укрылась в одном из жилых домов. К настоящему времени военные оцепили этот район и готовятся к штурму здания.

В Джамму и Кашмире – единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, – активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ – армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.